В голосовании за «Мисс Псков – 2018» по версии «Комсомолки» произошли изменения в тройке лидеров

СЕГОДНЯ 16:58 2018-10-29T16:58:32+03:00

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В голосовании за титул красоты «Мисс Псков – 2018» по версии «Комсомольской правды – Псков» произошли изменения в тройке лидеров. На первом месте по-прежнему студентка первого курса отделения архитектуры колледжа ПсковГУ Полина Василенко, только теперь уже у этой 16-летней участницы 338 лайков. На серебро, как и раньше, претендует ученица псковского многопрофильного правового лицея № 8 Мария Бедрикова, за которую сейчас 175 голосов. А тройку фавориток замыкает уже не третьекурсница факультета менеджмента колледжа ПсковГУ Кристина Нетесова, а студентка 4 курса факультета менеджмента ПсковГУ Илона Кепеть, за которую отдали предпочтение 82 раза.

Кристина же делит 4-е место с 17-летней учениц 11 класса средней общеобразовательной школы № 3 Оксаной Слепнёвой. У девушек по 47 лайков.

КСТАТИ

Голосовать за финалисток можно раз в сутки. Для этого надо лишь через соцсеть авторизоваться на сайте псковского издательства. Голосование за «Мисс Пскова – 2018» по версии «Комсомолки» закончится 22 ноября. Победительницу из 14 финалисток определят 24 ноября, на заключительном этапе проекта в «Простории».

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