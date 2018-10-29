Ветеринарная служба Псковской области подвела итоги за 9 месяцев 2018 года
Ветеринарная служба Псковской области подытожила девятимесячную работу за 2018 год. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе государственного управления ветеринарии Псковского региона, более 65 миллионов ветеринарных мероприятий было проведено с января по август 2018 года.
– Проводили диагностику свиней, крупного и мелкого рогатого скота на туберкулез более 130 тысяч раз, – сообщили в ведомстве.
Кроме того, этим животным сделали около 250 прививок против болезней, которые могут проявиться как у людей, так и у сельскохозяйственных животных и птиц. Порядка 300 тысяч свиней обработали от классической чумы. Более 250 тысяч проб биоматериалов взяли у животных и отправили в ветлабораторию для исследований опасных и карантинных болезней, общих для людей и животных.
Таким образом, специалисты ветеринарной службы за девять месяцев работы выполнили более 65 миллионов ветеринарных мероприятий по обработке и вакцинации, профилактике и лечению, а также диагностике и исследованию сельскохозяйственных животных и птиц.