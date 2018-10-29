2018-10-29T17:55:44+03:00
Общество

Ветеринарная служба Псковской области подвела итоги за 9 месяцев 2018 года

Специалисты провели больше 65 миллионов лечебно-профилактических мероприятий
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
Свиньям и рогатому скоту сделали около 250 прививок против болезней, которые могут проявиться у людей.Свиньям и рогатому скоту сделали около 250 прививок против болезней, которые могут проявиться у людей.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Ветеринарная служба Псковской области подытожила девятимесячную работу за 2018 год. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе государственного управления ветеринарии Псковского региона, более 65 миллионов ветеринарных мероприятий было проведено с января по август 2018 года.

– Проводили диагностику свиней, крупного и мелкого рогатого скота на туберкулез более 130 тысяч раз, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, этим животным сделали около 250 прививок против болезней, которые могут проявиться как у людей, так и у сельскохозяйственных животных и птиц. Порядка 300 тысяч свиней обработали от классической чумы. Более 250 тысяч проб биоматериалов взяли у животных и отправили в ветлабораторию для исследований опасных и карантинных болезней, общих для людей и животных.

Таким образом, специалисты ветеринарной службы за девять месяцев работы выполнили более 65 миллионов ветеринарных мероприятий по обработке и вакцинации, профилактике и лечению, а также диагностике и исследованию сельскохозяйственных животных и птиц.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В голосовании за «Мисс Псков – 2018» по версии «Комсомолки» произошли изменения в тройке лидеров
В Себежской районе за попытку незаконного пересечения границы задержали азиатов
В Пскове житель Опочки хотел вынести из магазина 4 палки колбасы и 12 упаковок сыра
Авторы самых ярких командных газет в честь псковских юных спортсменов получат призы
В Пушкиногорском районе «Комбинат коммунальных услуг» работал с нарушением лицензионных требований
В Псковском фотоконкурсе «Котябрь» на втором и третьем месте сменились участники
Кондукторы «Псковпассажиравтотранса» просят псковичей не оплачивать проезд копейками и быть терпимее
Псковские спасатели предостерегают владельцев малых судов от плавания при отрицательных температурах
Ганзейская комиссия положительно оценила подготовку Пскова к предстоящему празднику
Заведующий кафедры всеобщей истории ПсковГУ рассудил четвертьфинал в «Умницах и умниках»
ФК «Луки-Энергия» обыграл московский «Велес» в 14 туре сезона 18/19 ПФЛ
В псковском фотоконкурсе «Котябрь» четыре претендента на победу набрали больше 300 голосов
Фермеры недовольны тем, что власти Пскова отменяют ярмарки выходного дня