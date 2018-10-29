Ветеринарная служба Псковской области подвела итоги за 9 месяцев 2018 года

СЕГОДНЯ 17:17 2018-10-29T17:55:44+03:00

Свиньям и рогатому скоту сделали около 250 прививок против болезней, которые могут проявиться у людей. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Ветеринарная служба Псковской области подытожила девятимесячную работу за 2018 год. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе государственного управления ветеринарии Псковского региона, более 65 миллионов ветеринарных мероприятий было проведено с января по август 2018 года.

– Проводили диагностику свиней, крупного и мелкого рогатого скота на туберкулез более 130 тысяч раз, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, этим животным сделали около 250 прививок против болезней, которые могут проявиться как у людей, так и у сельскохозяйственных животных и птиц. Порядка 300 тысяч свиней обработали от классической чумы. Более 250 тысяч проб биоматериалов взяли у животных и отправили в ветлабораторию для исследований опасных и карантинных болезней, общих для людей и животных.

Таким образом, специалисты ветеринарной службы за девять месяцев работы выполнили более 65 миллионов ветеринарных мероприятий по обработке и вакцинации, профилактике и лечению, а также диагностике и исследованию сельскохозяйственных животных и птиц.