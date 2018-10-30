В Печорском районе при пересечении границы задержали латыша с оружием
В Печорском районе на контрольно-пропускном пункте «Шумилкино» пограничники задержали гражданина Латвийской республики. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, при осмотре машины иностранца нашли оружие и боеприпасы.
- Осматривая автомобиль, сотрудники пограничной службы обнаружили пистолет «MAUSER-WERKE» и пять девятимиллиметровых патронов к нему. Находка лежала в багажнике машины в нише для запасного колеса, - сообщили в ведомстве.
Управлял автомобилем 37-летний мужчина. Он направлялся с оружием на территорию сопредельного государства. По словам латыша, он просто забыл вытащить пистолет перед поездкой.
На данный момент оружие и патроны изъяты, переданы экспертам. Дальнейшие решения по судьбе иностранца примут, опираясь на результаты экспертизы.
В ведомстве также отметили, что незаконное перемещение оружия и боеприпасов через границу это нарушение законодательства Российской Федерации.