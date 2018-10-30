2018-10-30T11:31:29+03:00
Происшествия

Пенсионерка стала жертвой пожара в Себежском районе

Предположительная причина возгорания – замыкание электропроводки
Раиса Семёнова
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Сотрудники пожарно-спасательных частей спасли хозпостройку.Сотрудники пожарно-спасательных частей спасли хозпостройку.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В деревне Шевино Красноармейской волости Себежского района в загоревшемся жилом доме погибла 81-летняя пенсионерка. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сотрудник ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Черепицкий, погибшая – предположительно хозяйка квартиры. От огня получилось спасти хозпостройку.

– По предварительным данным, пожар произошёл из-за короткого замыкания электропроводки, – сообщил Юрий Черепицкий.

Кроме того, в ведомстве добавили также, что это случилось 29 октября. На место происшествия выехали четыре сотрудника пожарно-спасательной части №32 на двух автоцистернах, а также три сотрудника пожарно-спасательной части №29 на одной автоцистерне. При помощи 200-метровой магистрали до водоёма пожар потушили примерно за час. В этот же день из-за неисправности электропроводки в деревне Большие Старики Чихачевской волости Бежаницкого района сгорел аварийный жилой дом. Удалось спасти три хозяйственных постройки.

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