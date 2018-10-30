2018-10-30T10:44:39+03:00
Происшествия

В Невельском районе в пожаре погиб 63-летний пенсионер

Предположительно, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнём
Раиса Семёнова
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На место происшествия выехали шесть сотрудников пожарно-спасательной части.На место происшествия выехали шесть сотрудников пожарно-спасательной части.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В деревне Новохованск Туричинская волость Невельского района в жилом доме выгорела комната, в результате чего погиб 63-летний пенсионер. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Черепицкий, предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

– Спасена хозяйственная постройка. На пожар выехали шесть сотрудников пожарно-спасательной части №17 на двух автоцистернах, – сообщил Юрий Черепицкий.

Помимо этого, в ведомстве отметили также, что с пожаром удалось разобраться примерно за полчаса. Использовался водоём, находивший в 400 метрах от здания. Возгорание произошло 29 октября. В этот же день из-за неполадок с проводкой загорелся жилой дом и в Острове, на улице Освобождения. Полностью выгорели пол, потолок, но удалось спасти две хозяйственных постройки.

КСТАТИ

В деревне Шевино Красноармейской волости Себежского района в пожаре погибла 81-летняя пенсионерка.

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