В Псковской области ожидают рост количества больных гриппом

СЕГОДНЯ 12:05 2018-10-30T12:56:53+03:00

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Сотрудники городской поликлиники Псковской области ждут увеличения количества жителей региона, заболевших гриппом. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом на встрече с журналистами рассказала главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная. Предположительно, сам пик ожидается на декабрь-январь.

– Повсеместно проводятся вакцинации, которой многие зря пренебрегают. После таких прививок иммунитет вырабатывается в течение недели или даже всего лишь нескольких дней, – сообщила Галина Неваленная. – Чтобы избежать гриппа – надо пытаться общаться с только потенциально здоровыми людьми. Риск заболеть всегда выше у молодых. И получается так, что те, кто много встречаются с другими людьми и не прививаются, после шестидесяти лет – почти все ходят с хроническими заболеваниями.

Кроме того, главный врач уточнила также, что у общительных, но игнорирующих вакцинацию людей, многократно увеличивается риск заболеть пневмонией и умереть.