В Великих Луках для задержания внедорожника полицейские применили табельное оружие

СЕГОДНЯ 12:18 2018-10-30T12:18:13+03:00

Полицейские долго преследовали нарушителя на внедорожнике, а потом при помощи табельного оружия остановили его. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

В Куньинском районе экипаж дорожно-постовой службы задержал неадекватного водителя внедорожника. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, погоня за ним началась еще в Великих Луках.

- Ночью 29 октября на проспекте Ленина стражи порядка заметили автомобиль, который ехал на большой скорости. Кроме того, водитель транспортного средства грубо нарушал правила дорожного движения, что могло привести к аварии, - сообщили в ведомстве.

Требования остановиться водитель проигнорировал. Нагнать иномарку удалось только на 448-ом километре трассы Москва-Балтия в Куньинском районе. Для остановки внедорожника полиции пришлось стрелять по колесам.

Задержанным оказался безработный 35-летний великолучанин, уже имевший судимости. От медицинской экспертизы нарушитель отказался. Полицейские ведут проверку случившегося.