2018-10-30T12:27:45+03:00
Общество

В Островском районе оптовика мясной продукции оштрафовали на миллион рублей

Взрослые и дети питались мясом, за качество которого никто не отвечал
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Некачественное мясо могло попасть на столы детских садов и школ Островского района.Некачественное мясо могло попасть на столы детских садов и школ Островского района.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Островском районе организацию «Оптовик-Р» привлекли к административной ответственности за регулярные взятки. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, предприятие платило деньги, чтобы не проходить ветеринарный осмотр мяса и проверку документации на него.

- Прокуратура выявила, что руководство организации, продающей мясо оптом, на протяжении двух лет давало взятки начальнику ГБУ «Станции по борьбе с болезнями животных по Островскому, Палкинскому и Пыталовскому районам». Последний, в свою очередь, выдавал за это ветеринарные справки на продукты без осмотра и проверки документов, - сообщили в ведомстве.

Нарушения могли привести к серьезным последствиям. Мясо сомнительного качества поставлялось, в том числе, и в школы и детские сады. Предприятию назначили наказание в виде штрафа на сумму в один миллион рублей.

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