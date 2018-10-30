Псковской области выделили деньги на 23 школьных автобуса и 15 карет скорой помощи

СЕГОДНЯ 14:11 2018-10-30T14:44:51+03:00

Регион фигурирует в списке правительства России на выделение финансирования

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Псковская область получит деньги на покупку карет скорой помощи и школьные автобусы. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации региона. Такое распоряжение уже подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Скоро по областным дорогам поедут 23 новых автобуса и 15 карет скорой помощи. Получат новые машины районы. Распределять их будут исходя из потребностей каждого муниципалитета.

Вопрос об обновлении парка медицинского и школьного транспорта поставил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В некоторых районах отсутствует транспорт, на котором дети могли бы добираться в школу, а каhtры скорой помощи морально и технически устарели. Новая техника поможет качественно помогать людям.

КСТАТИ

На покупку карет скорой помощи региону понадобится 38 миллионов рублей. Машины отправятся в 13 больниц Псковской области.