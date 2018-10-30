В Невельском районе гражданина Молдовы оштрафовали на 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:36 2018-10-30T14:37:14+03:00

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В Невельском районе за незаконное пересечение государственной границы районный суд наказал мужчину из Республики Молдовы штрафом в 100 тысяч рублей. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, нарушителя привлекли к уголовной ответственности по части 2 статьи 322 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

– Мужчине был не разрешён въезд на территорию России, – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в ведомстве отметили также, что в суде получилось установить следующее: 17 июля 2018 года нарушитель въехал в Российскую Федерацию как пассажир легковой иномарки. Причём мужчина пересёк границу Российской Федерации не через пропускной пункт или территорию, где находятся пограничные отряды, а через просёлочную дорогу у деревни Козлово. Въехал же нарушитель из Белоруссии. Причём, гражданин Молдовы прекрасно знал, что по нормативным актам в Россию ему нельзя до 25 января 2020 года.