В Пскове задержали предполагаемого грабителя, укравшего смартфон, часы и деньги

СЕГОДНЯ 15:10 2018-10-30T15:10:40+03:00

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В Пскове стражи порядка задержали местного жителя, которого подозревали в грабеже. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, чтобы определить и обнаружить этого мужчину, силовики из уголовного розыска отдела полиции по Пскову провели ряд специальных мероприятий.

– Этому подозреваемому 28 лет, и он уже был неоднократно судим. Судили же его и за грабёж, – отметили в ведомстве.

Помимо того, в ведомстве добавили также, что сейчас по факту грабежа возбуждено уголовное дело. Статья, в которой прописано наказание за грабёж – 161 статья Уголовного Кодекса Российской Федерации. Само же преступление произошло 20 октября в Пскове на улице Свердлова. Как показало следствие, неизвестный подошёл к знакомому и похитил у последнего как деньги, так и смартфон и наручные часы. Примечательно, что подозреваемый и потерпевший познакомились в одном из увеселительных заведений совсем недавно до преступления.