Спортсменки из Пскова выиграли 18 золотых медалей на турнире по аэробике в Эстонии

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-30T16:01:27+03:00

Кроме того, девушки взяли 6 серебряных и 28 бронзовых медалей

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Спортсменки псковского спортивного центра «Бригантина» выиграли 18 золотых медалей на 12 международном турнире по спортивной аэробике. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, воспитанницы «Бригантины» взяли также 6 серебряных и 28 бронзовых медалей.

– Соревнование прошло в городе Кохтла-Ярве. «Бригантина» участвовала 11-й раз, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве добавили также, что в турнире состязались более 400 участников. Они представляли не только Россию и Эстонию, но и Белоруссию, Литву, Финляндию, Украину. Само же соревнование состоялся с 26 по 28 октября.

СПРАВКА «КП»

В номинации «гимнастическая платформа» золотых медалей удостоились следующие спортсменки «Бригантины»:

Ольга Асланян, Анастасия Виноградова, Дарья Теркина, Александра Ярошенко, София Будник, Мария Селянина, Полина Андреева, Ангелина Яковлева, Анастасия Люлюкина, Александра Смирнова, Александра Петрова Александра, Александра Гребейникова, Анастасия Кушкова, Доминика Пивоварова, Алёна Нарежная, Маргарита Петрова, София Лебедева, Ирина Сангалова.