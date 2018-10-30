В Великих Луках установили, кто украл номера с машины и 100 литров бензина

СЕГОДНЯ 16:36 2018-10-30T16:36:55+03:00

После того, как мужчина снял с чужой машины регистрационные номера, он заправился на автозаправке, где не стал платить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Великих Луках стражам порядка удалось установить личность нарушителя, который снял с чужого легкового автомобиля два регистрационных знака. Кроме того, этот же злоумышленник и ограбил автозаправку более чем на 100 литров бензина. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, этим нарушителем оказался 47-летний местный житель, который в настоящее время не работает.

– Прямо сейчас сотрудники полиции уже разбираются с всевозможными обстоятельствами обеих правонарушений, – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в региональном управлении Министерства внутренних дел добавили также, что сами же злодеяния произошли днём 28 октября. Тогда злоумышленник снял оба номера с легковушки, припаркованной у здания, что на улице Молодёжной. А позже – на автозаправке, располагающейся на Октябрьском проспекте, залил полный бак собственной легковой иномарки, за что не стал расплачиваться, и уехал восвояси.