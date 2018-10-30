В Псковской области определили, кто украл сумку, одежду, деньги, украшения и мобильник

СЕГОДНЯ 18:02 2018-10-30T18:03:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Псковской области сотрудники полиции установили подозреваемых в кражах в трёх городах региона. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в Пскове сумку, одежду и примерно семь тысяч рублей выкрал из комнаты общежития 56-летний безработный местный житель. В Новосокольниках же две золотые цепочки и кулон вынес из чужой квартиры 33-летний безработный судимый житель Новосокольнического района. А в Великих Луках пропал мобильник. В этом подозревают безработного и многократно судимого 39-летний великолучанина.

– В отношении первого и третьего случая возбуждено уголовное дело, в что касается второго – идёт расследование, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве добавили подробностей по всем трём кражам. В Пскове вещи и деньги вор стащил 28 октября из здания на улице Конной. Он взломал дверной замок и проник в комнату. Сейчас то, что было украдено – уже изъято, суммарный ущерб пытаются установить. В Новосокольниках же украшения пропали из квартиры на Лесном переулке 4 октября. Похищенное частично обнаружено, ущерб оценили в 10 тысяч рублей. А в Великих Луках, из здания на улице Болотной, гаджет незаконно забрали 27 октября. Злоумышленника пустили в гости, в итоге и произошло преступление. Телефон изъяли, причинённый ущерб составил 8 тысяч рублей.

.

.