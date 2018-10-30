На псковский фотоконкурс «Россия начинается здесь - 2018» заявлено 365 снимков
На псковский фотоконкурс «Россия начинается здесь - 2018» заявлено уде 365 снимков. Это количество больше того, которое было в прошлом году. Тем временем до конца приема заявок осталось чуть больше суток.
Нет ни одного одинакового снимка среди конкурсных работ. И география у всех разная, хотя и объединенная Псковской областью: в объективы фотографов попадали красоты от Гдовского до Великолукского района. На снимках меняются и времена года: буйство красок осени сменяет зелень лета или белоснежная пелена зимы.
КОНКРЕТНО
Прием заявок в конкурсный альбом закончится 31 октября в 23.00. После этого 1 ноября начнется зрительское голосование на сайте издания «Комсомольская правда - Псков». Победителя по версии читателей мы узнаем после 30 ноября. Вместе с этим мы узнаем, кого отметило конкурсное жюри: эксперты назовут одного победителя и 50 работ, которые образуют собой выставку.
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