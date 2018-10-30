2018-10-30T18:53:00+03:00
Общество

Псковская область участвует в кампании «Культура на дорогах»

На территории региона будут повышать уровень безопасности дорожного движения
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Особое внимание будет уделено качеству подготовки водителей в автошколах.Особое внимание будет уделено качеству подготовки водителей в автошколах.
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Псковская область присоединилась к широкомасштабному проекту «Культура на дорогах». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, цель кампании – снизить количество аварий и жертв среди участников дорожного движения.

– Особое внимание будет уделено качеству подготовки водителей в автошколах. И, конечно, пристально будем следить за безопасностью детских перевозок, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в рамках программы планируется устранить люфт в 20 км/ч при ограничении скорости, ужесточить требования в автошколах при обучении будущих водителей. А также – транслировать больше социальной рекламы, для изменения модели поведения людей за рулем.

Изменения затронут и дорожную инфраструктуру. Пешеходные переходы планируется сделать более безопасными. В населенных пунктах, через которые проходят трассы, поставят освещение и тротуары. Помимо этого, создадут систему пунктов весового контроля.

Данная социальная кампания призвана сократить количество ДТП и понизить смертность на дорогах.

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