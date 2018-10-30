Псковича оштрафовали на 300 тысяч рублей за попытку узнать гостайну
Псковский областной суд признал виновным гражданина в «незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну». Мужчину приговорили к наказанию в виде выплаты штрафа на сумму 300 тысяч рублей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, эти сведения были нужны злоумышленнику для налаживания канала контрабанды.
– В мае 2018 года злоумышленник расспрашивал одного из сотрудников службы о системе охраны государственной границы, – сообщили в ведомства.
Своих преступных планов мужчина не скрывал и даже предложил пограничникам войти с ним в долю. После чего его задержали.
Задержанным оказался 29-летний пскович. Молодой человек хотел организовать контрабанду сигарет в страны Евросоюза. При этом преступник пообещал «делиться» с силовиками частью прибыли от незаконного бизнеса.
Но сотрудников структуры это не прельстило, и предложение злоумышленника сыграло против него в суде.