Псковича оштрафовали на 300 тысяч рублей за попытку узнать гостайну

СЕГОДНЯ 19:04 2018-10-30T19:05:14+03:00

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Псковский областной суд признал виновным гражданина в «незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну». Мужчину приговорили к наказанию в виде выплаты штрафа на сумму 300 тысяч рублей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, эти сведения были нужны злоумышленнику для налаживания канала контрабанды.

– В мае 2018 года злоумышленник расспрашивал одного из сотрудников службы о системе охраны государственной границы, – сообщили в ведомства.

Своих преступных планов мужчина не скрывал и даже предложил пограничникам войти с ним в долю. После чего его задержали.

Задержанным оказался 29-летний пскович. Молодой человек хотел организовать контрабанду сигарет в страны Евросоюза. При этом преступник пообещал «делиться» с силовиками частью прибыли от незаконного бизнеса.

Но сотрудников структуры это не прельстило, и предложение злоумышленника сыграло против него в суде.