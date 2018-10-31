2018-10-31T09:41:22+03:00
Происшествия

В Невельском районе мужчину подозревают в сбыте 23 граммов каннабиса

Сумма, за которую купили эту марихуану в значительном размере – 3 тысячи рублей
Раиса Семёнова
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За такое правонарушение санкции применяются по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ.За такое правонарушение санкции применяются по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Невельском районе арестовали местного жителя, подозреваемого в продаже наркотиков. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Невельской межрайонной прокуратуры, возможно, что этот человек сбыл около 23 граммов измельчённой марихуаны.

– За такое правонарушение санкции применяются по пункту «б» части 3 статьи 228.1 Уголовный Кодекс Российской Федерации, – сообщили в ведомстве.

Если вину удастся подтвердить, то мужчине грозит заключение от восьми до пятнадцати лет, при том нужно будет выплатить штраф – до пятисот тысяч рублей. И это ещё не всё, третье наказание – до двух лет ограничения свободы. В ведомстве добавили также, что само преступление произошло 10 октября 2018 года. Силовики проводили специальное оперативно-разыскное мероприятие – «проверочную закупку». Оно показало, что наркотик в значительном размере был продан всего за 3 тысячи рублей. Сейчас дело контролируют сотрудники прокуратуры.

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