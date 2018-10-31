2018-10-31T10:32:26+03:00
Общество

В Пскове 27 человек стали волонтёрами Международной Ганзы

Набор на второй поток обучения начнётся с ноября
Раиса Семёнова
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Задача волонтёров – сориентировать гостей города в приуроченных к празднику событиях, оказать помощь в индивидуальных, частных ситуациях. Фото: пресс-служба Псковского городского молодёжного центраЗадача волонтёров – сориентировать гостей города в приуроченных к празднику событиях, оказать помощь в индивидуальных, частных ситуациях. Фото: пресс-служба Псковского городского молодёжного центра
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В Пскове прошёл финальный тест школы волонтёров Международной Ганзы. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра, успешно прошли тестирование 27 человек. Почётный член Международного Ганзейского Союза Манфред Шюркамп вручил им специальными сертификатами Ганзейских волонтёров.

– Этот гость навестил будущих волонтёров фестиваля, чтобы пожелать им успехов в предстоящей деятельности, – сообщили в центре.

Кроме того, Манфред Шюркамп обратил внимание на этих добровольцев, на то, что они – формирующее впечатление лицо мероприятия. Задача волонтёров – сориентировать гостей города в приуроченных к празднику событиях, оказать помощь в индивидуальных, частных ситуациях.

КСТАТИ

С 27 по 28 октября волонтёры Молодой Ганзы устроили в Пскове флэшмоб. Они вышли с зонтами н Золотую набережную и встали таким образом, что получилось сердце. Так добровольцы поприветствовали Международную Ганзейскую комиссию, инспекторы которой выступили с докладом.

СПРАВА «КП»

Псковский городской молодежный центр в два потока обучит желающих помогать на Международных ганзейских днях. Второй набор начнётся в ноябре, а сами занятия – в декабре. Потенциальные волонтёры изучат псковскую историю, прошлое Ганзейского союза, факты о Ганзейском союзе нового времени и о грядущем празднике. Кроме того, собравшихся обучат основным моментам общения на английском языке.

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