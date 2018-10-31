В Пскове руководителя фирмы оштрафовали на 150 тысяч рублей за невыплату зарплат
В Пскове мировой судья участка № 30 признал виновным директора торговой организации «ЛИДЕР-БАЛТ». Суд назначил нарушителю штраф, суммарный размер которого составил 150 тысяч рублей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области», руководитель предприятия длительное время не выплачивал зарплату своему сотруднику.
– Директора компании привлекли по части 2 статьи 145.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат), – сообщили в ведомстве.
Как стало известно, сумма задолженности за этот период накопилась приличная. А именно – более чем за два месяца труда сотрудник организации не получил около 350 тысяч рублей. Причём директор компании не только не выплачивал эти деньги работнику, но и тратил их на решение собственных текущих финансовых трудностей.
Таким образом, руководитель торговой компании признан виновным.