В Опочецком районе и Великих Луках сгорело по автомобилю

СЕГОДНЯ 11:19 2018-10-31T11:20:18+03:00

В ведомстве добавили, что современные втомобили могут сгореть дотла за 5 – 6 минут. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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В Псковской области сгорело два транспортных средства. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, обе машины сгорели по одной причине – короткое замыкание электропроводки.

В Опочецком районе в деревне Звоны сгорел автомобиль. В машине перемкнуло проводку в моторном отсеке.

– На ликвидацию пожара приехал дежурный караул в составе пятерых пожарных на двух автоцистернах. На тушение огня ушло 50 литров пенного концентрата. Машина сгорела полностью, – сообщили в ведомстве.

Второе возгорание произошло в Великих Луках. В автомобиле огонь повредил обшивку салона и приборную панель. Салон оказался полностью закопчён.

В ведомстве также отметили, что это произошло вечером 30 октября, а также напомнили, что автомобили, которые сейчас производятся, могут сгореть дотла за 5 – 6 минут. Чтобы этого избежать, достаточно вовремя проходить технический осмотр, не оставлять машину с заведенным двигателем и не курить в салоне.