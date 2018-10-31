2018-10-31T11:20:18+03:00
Происшествия

В Опочецком районе и Великих Луках сгорело по автомобилю

Причина пожаров – короткое замыкание электропроводки
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
В ведомстве добавили, что современные втомобили могут сгореть дотла за 5 – 6 минут.В ведомстве добавили, что современные втомобили могут сгореть дотла за 5 – 6 минут.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

В Псковской области сгорело два транспортных средства. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, обе машины сгорели по одной причине – короткое замыкание электропроводки.

В Опочецком районе в деревне Звоны сгорел автомобиль. В машине перемкнуло проводку в моторном отсеке.

– На ликвидацию пожара приехал дежурный караул в составе пятерых пожарных на двух автоцистернах. На тушение огня ушло 50 литров пенного концентрата. Машина сгорела полностью, – сообщили в ведомстве.

Второе возгорание произошло в Великих Луках. В автомобиле огонь повредил обшивку салона и приборную панель. Салон оказался полностью закопчён.

В ведомстве также отметили, что это произошло вечером 30 октября, а также напомнили, что автомобили, которые сейчас производятся, могут сгореть дотла за 5 – 6 минут. Чтобы этого избежать, достаточно вовремя проходить технический осмотр, не оставлять машину с заведенным двигателем и не курить в салоне.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пскове молодой человек обокрал магазин на две тысячи рублей
В Псковской области смертность от инсультов снизилась за 4 года на 25%
В Пскове руководителя фирмы оштрафовали на 150 тысяч рублей за невыплату зарплат
В Псковской области получили работу больше 3 тысяч инвалидов
В Пскове 27 человек стали волонтёрами Международной Ганзы
В Невельском районе мужчину подозревают в сбыте 23 граммов каннабиса
Псковича оштрафовали на 300 тысяч рублей за попытку узнать гостайну
Псковская область участвует в кампании «Культура на дорогах»
В Пскове задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании ребёнка
На псковский фотоконкурс «Россия начинается здесь - 2018» заявлено 365 снимков
В Псковской области определили, кто украл сумку, одежду, деньги, украшения и мобильник
Участницы конкурса красоты «Мисс Псков – 2018» провели выходной день за занятием спортом
В Великих Луках установили, кто украл номера с машины и 100 литров бензина
Спортсменки из Пскова выиграли 18 золотых медалей на турнире по аэробике в Эстонии
В Пскове задержали предполагаемого грабителя, укравшего смартфон, часы и деньги
В Невельском районе гражданина Молдовы оштрафовали на 100 тысяч рублей
Псковской области выделили деньги на 23 школьных автобуса и 15 карет скорой помощи
В Островском районе оптовика мясной продукции оштрафовали на миллион рублей