2018-10-31T12:17:38+03:00
Общество

В Псковской области смертность от инсультов снизилась за 4 года на 25%

За 9 месяцев соответствующий показатель уменьшился на 14%
Раиса Семёнова
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Эксперты утверждают, что само снижение происходит за счёт успешной деятельности специальных учреждений здравоохранения – сосудистых центров.Эксперты утверждают, что само снижение происходит за счёт успешной деятельности специальных учреждений здравоохранения – сосудистых центров.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Псковской области снижается смертность от инсультов. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, за четыре года смертность в регионе снизилась на 25%.

– За девять месяцев 2018 года показатель уменьшился на 14%, если сравнивать с тем же периодом 2017 года, – сообщили в ведомстве.

За это время в 2017 году от нарушения кровоснабжения мозга скончалось 565 жителей области. А за весь год – 849. Для сравнения, в 2014 году в регионе от инсульта умерло более тысячи человек.

Эксперты утверждают, что само снижение происходит за счёт успешной деятельности специальных учреждений здравоохранения – сосудистых центров. Самый основной центр – при Псковской областной клинической больнице. Также два первичных отделения работают в Острове и Великих Луках.

КСТАТИ

«Комсомольская правда – Псков» узнала, как выявить инсульт и что делать дальше. Об этом можно прочитать в отдельной специальной статье.

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