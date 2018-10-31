В Пскове молодой человек обокрал магазин на две тысячи рублей

СЕГОДНЯ 12:15 2018-10-31T12:15:24+03:00

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В Пскове вневедомственная охрана задержала мужчину, который пытался обокрасть магазин. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, злоумышленник украл товаров на общую сумму более двух тысяч рублей.

– Во время патрулирования на пульт экипажа группы задержания вневедомственной охраны поступило тревожное сообщение, – сообщили в ведомстве.

Как стало известно, в продуктовом магазине на Рижском проспекте внимание продавцов привлек подозрительный молодой человек. Он хотел украсть различные продукты питания из торгового зала. Но прибывшие сотрудники гвардии задержали злоумышленника. Им оказался 26-летний житель областного центра.

Для дальнейших разбирательств мужчину передали в руки полиции.

В ведомстве также напоминают, что за кражу на сумму более 1 000 рублей, но не более 2 500 рублей, могут привлечь к административной ответственности за мелкое хищение чужого имущества. За кражу на сумму более 2 500 рублей предусматривается уголовная ответственность.