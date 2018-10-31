В Псковской области в трёх ДТП в разных районах пострадало три человека

СЕГОДНЯ 12:43 2018-10-31T12:43:47+03:00

Участник одного дорожно-транспортного происшествия - пьяная женщина, а ещё одного - пенсионер Фото: Иван ВИСЛОВ

Одно ДТП произошло в Новосокольническом районе, другое – в Псковском, а ещё одно – в Великолукском

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В Новосокольническом районе в дорожно-транспортном происшествии пострадал мужчина. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, авария произошла на 512 километре автодороги Москва – Рига. Сотрудники скорой помощи доставили пострадавшего в больницу в Великих Луках.

– Получилось так, что мужчина ехал за рулём иностранного легкового автомобиля, не справился с управлением и в результате слетел в левый кювет, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве отметили также, что само ДТП произошло утром 29 октября. В этот день сотрудники управления зафиксировали ещё две аварии, в которых тоже не обошлось без травмированных.

В Псковском районе днём на 19 километре трассы Псков – Ваулино – Торошино в кювет слетел отечественный легковой автомобиль, которым управляла 54-летняя женщина. Примечательно, что эта пострадавшая была пьяна. Сотрудники скорой медицинской помощи отвезли нарушительницу в больницу.

Третий же случай произошёл вечером в Великолукском районе, на третьем километре дороги Великие Луки – Ущицы. Легковая иномарка, которую вёл 67-летний пенсионер, сбила 44-летнего мужчину, переходившего трассу недалеко от этого транспорта. Сотрудники скорой помощи забрали пешехода в великолукскую больницу.