2018-10-31T13:53:07+03:00
Общество

В новогодние праздники Псков обслужат больше «Ласточек»

Уже известно, когда именно будут выезжать и приезжать дополнительные составы
Раиса Семёнова
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Дополнительные «Ласточки» будут ездить 30 и 31 декабря, а также 2, 4, 7 и 8 января. Фото: пресс-служба администрации Псковской области.Дополнительные «Ласточки» будут ездить 30 и 31 декабря, а также 2, 4, 7 и 8 января. Фото: пресс-служба администрации Псковской области.
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В дни, когда жители Псковской области отмечают новогодние, рождественские праздники, между Псковом и Санкт-Петербургом будут курсировать ещё несколько «Ласточек». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области.

– Известно расписание этих дополнительных поездов, – отметили в ведомстве.

С железнодорожного вокзала из Пскова в Санкт-Петербург на дополнительных составах можно отправиться 30 и 31 декабря 2018 года, а также 2, 4, 7 января 2019 года. Время отбытия – 12.00, а приезда – 15.30. На следующий день, 8 января, «Ласточка» выедет в 12.15, а на конечную прибудет – в 15.45.

Из Санкт-Петербурга в Псков как 30 и 31 декабря 2018 года, так и 2, 4 и 7 января 2019 года, «Ласточка» поедет в 13.00 и прибудет в 16.30. Что касается 8 января, то время отправления – 13.15, а прибытия – 16.45.

СПРАВКА «КП»

«Ласточка» – высокоскоростной поезд между Псковом и Санкт-Петербургом. Состав делает кратковременные остановки в Гатчине, Луге, Плюссе и Стругах Красных.

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