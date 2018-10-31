В новогодние праздники Псков обслужат больше «Ласточек»
В дни, когда жители Псковской области отмечают новогодние, рождественские праздники, между Псковом и Санкт-Петербургом будут курсировать ещё несколько «Ласточек». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области.
– Известно расписание этих дополнительных поездов, – отметили в ведомстве.
С железнодорожного вокзала из Пскова в Санкт-Петербург на дополнительных составах можно отправиться 30 и 31 декабря 2018 года, а также 2, 4, 7 января 2019 года. Время отбытия – 12.00, а приезда – 15.30. На следующий день, 8 января, «Ласточка» выедет в 12.15, а на конечную прибудет – в 15.45.
Из Санкт-Петербурга в Псков как 30 и 31 декабря 2018 года, так и 2, 4 и 7 января 2019 года, «Ласточка» поедет в 13.00 и прибудет в 16.30. Что касается 8 января, то время отправления – 13.15, а прибытия – 16.45.
СПРАВКА «КП»
«Ласточка» – высокоскоростной поезд между Псковом и Санкт-Петербургом. Состав делает кратковременные остановки в Гатчине, Луге, Плюссе и Стругах Красных.