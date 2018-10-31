2018-10-31T14:21:50+03:00
Происшествия

В Пскове судимого мужчину обвинили в краже 20 тысяч рублей у знакомой

Уголовная ответственность за такое преступление – до 5 лет лишения свободы
Раиса Семёнова
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Мужчине грозит уголовная ответственность по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ.Мужчине грозит уголовная ответственность по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Пскове обвинили многократно судимого мужчину, подозреваемого в краже. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Пскова, это преступление причинило значительный ущерб потерпевшей.

– Мужчине грозит уголовная ответственность по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации, – сообщили в ведомстве.

Если вина обвиняемого будет доказана в суде, по этой статье мужчине светит срок до пяти лет тюрьмы. Кроме того, в ведомстве поведали также, как именно всё произошло. Следствие выяснило, что вечером 10 сентября 2018 года злоумышленник пребывал на приусадебной территории одного из частных зданий на улице Советской Армии. Когда преступник убедился, что за ним не наблюдают, он достал из оставленной на скамейке сумки 20 тысяч рублей и переложил деньги к себе. Сама же сумка принадлежит знакомой обвиняемого. Сейчас это уголовное дело уже находится в суде, где его внимательно изучат.

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