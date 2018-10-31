В Пскове приговорили мужчину, ударившего жену в живот около 15 раз

СЕГОДНЯ 14:49 2018-10-31T14:49:19+03:00

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В Пскове суд вынес приговор в отношении мужчины, который избил супругу. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, результатом побоев стали серьезные повреждения внутренних органов женщины.

– У потерпевшей в результате побоев случился разрыв селезенки, горизонтальной части двенадцатиперстной кишки, брыжейки толстой и тонкой кишки, – сообщили в ведомстве.

Как стало известно, мужчина, будучи в алкогольном опьянении, нанес не менее семи ударов в живот своей жене. В испуге за свою жизнь потерпевшая попыталась закрыться от него в другой комнате. Но разъяренный супруг и там ее настиг. Получив еще около пяти ударов в область груди и живота, женщина упала. После чего злоумышленник с силой ударил ее ногой.

По приговору суда, мужчина на год лишился свободы, и будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.