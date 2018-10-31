В Псковской области подскочит стоимость проезда в общественном транспорте

СЕГОДНЯ 15:48 2018-10-31T15:48:54+03:00

Цена километра, проеханного на междугороднем общественном транспорте региона, увеличится до четырёх рублей, а было – три. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Псковской области вырастут цены за билеты на поездки в общественном транспорте. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об это сообщается в постановлении администрации Псковской области (№350, от 26.10.2018).

По информации, приведённой в документе, с 6 октября стоимость проезда в псковском автобусе составит уже 27 рублей, а не те 23, к которым все привыкли. Когда изменения вступят в силу, перевезти багаж обойдётся тоже в 27 рублей.

Что касается Великих Лук, то там билет на поездку в городском автобусе будет стоить уже 24 рубля, а не 20, как было прежде. Стоимость провоза багажа увеличится по тому же самому принципу – то есть на четыре рубля.

Примечательно, что взлетит цена и на междугородние поездки по региону. Таким образом, цена одного проеханного километра увеличится до четырёх рублей, а до этого было – три. Причём и здесь расценка за километр перевозки багажа тоже подскочит: раньше это стоило 8 рублей, а будет 12.