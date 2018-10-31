В Пскове финалистки «Мисс Псков – 2018» выступят на конкурсе талантов

СЕГОДНЯ 17:49 2018-10-31T18:18:30+03:00

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В 19.00 в ресторане «Аристократь» отеля «Old Estate Hotel & SPA» 1 ноября состоится одно из самых ярких мероприятий конкурса красоты «Мисс Псков – 2018» – конкурс талантов. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» директор конкурса Николай Королёв, участницы продемонстрируют свои дарования.

– В конкурсе талантов девушки будут впечатлять судей уже не внешностью, а своими лучшими навыками, – сообщил Николай Королёв.

Планируется, что на сцену выйдут все 14 финалисток. Кто-то из девушек готовит танцевальный номер, а кто-то – музыкальный, вокальный. Кроме того, некоторые конкурсантки намерены поразить собравшихся умением рисовать и спортивными навыками.

Вход платный (депозит).

КСТАТИ

На сайте «Комсомольской правды – Псков» проходит голосование за «Мисс Псков – 2018» по версии издательства. Голосовать можно раз в день до 22 ноября, но для этого необходимо авторизоваться через соцсеть. Победительницу объявят на финале конкурса красоты: 24 ноября в «Простории».

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