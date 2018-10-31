Наталья Плявинская возглавит недавно образованное управление общественных проектов и молодежной политики
Наталья Плявинская возглавит недавно образованное управление общественных проектов и молодежной политики. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, новую должность общественнице предложил глава региона Михаил Ведерников.
До этого Наталья Плявинская была активисткой общероссийского народного фронта и участником «Команды - 2018».
- Мы с Вами уже достаточно продолжительный отрезок времени проработали вместе, - заметил Михаил Ведерников. - Нам удалось решить много вопросов, и хочу за эту работу поблагодарить.
Глава региона также заметил, что у Натальи Плявинской есть большой опыт в реализации крупных проектов, да и она знакома со всеми общественниками региона. На новой должности придется, в частности, заниматься помощью в развитии некоммерческих организаций в регионе.
КСТАТИ
Шесть новых управлений и одно представительство образованы в администрации Псковской области указом главы региона.