31 Окт. 21:54 2018-10-31T21:55:05+03:00

Наталья Плявинская стала первым общественным помощником Михаила Ведерникова в Псковской области теперь ее ждет новое назначение. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

До этого она была активисткой ОНФ в Псковской области и членом «Команды - 2018»

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Наталья Плявинская возглавит недавно образованное управление общественных проектов и молодежной политики. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, новую должность общественнице предложил глава региона Михаил Ведерников.

До этого Наталья Плявинская была активисткой общероссийского народного фронта и участником «Команды - 2018».

- Мы с Вами уже достаточно продолжительный отрезок времени проработали вместе, - заметил Михаил Ведерников. - Нам удалось решить много вопросов, и хочу за эту работу поблагодарить.

Глава региона также заметил, что у Натальи Плявинской есть большой опыт в реализации крупных проектов, да и она знакома со всеми общественниками региона. На новой должности придется, в частности, заниматься помощью в развитии некоммерческих организаций в регионе.

КСТАТИ

Шесть новых управлений и одно представительство образованы в администрации Псковской области указом главы региона.