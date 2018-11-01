В Пскове стоимость проезда на автобусах увеличится в два этапа

СЕГОДНЯ 09:44 2018-11-01T09:50:55+03:00

27 рублей за проезд псковичи будут платить с 2019 года. Фото: Владимир Кольцов

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В Псковской области постепенно увеличат стоимость разового проезда в общественном транспорте. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс», данная мера связана с увеличением цены на топливо.

В постановлении администрации Псковского региона сообщалось о том, что вырастет цена поездки в городских и пригородных автобусах до 27 рублей. Но, как отметил директор предприятия Николай Киянец, к этому тарифу стоимость придет в два этапа. Таким образом, с 10 ноября цена разовой поездки составит 25 рублей. Следующее увеличение ожидается не ранее 2019 года.

- Такие меры связаны с жизненной необходимостью предприятия. Это убережет его от закрытия, - сообщил Николай Киянец.

В ведомстве также отметили, что данные трудности возникли с повышением цен на топливо на 20% с начала весны. А расходы на горючее у автотранспортного предприятия составляют 30% от всех затрат.