В Новосокольническом районе подрядчик некачественно покрасил и оштукатурил дом на улице Партизанской
В Новосокольническом районе прокуратура проверила, как отремонтированы многоквартирные дома. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе регионального надзорного органа, во время рейда в зданий сотрудники заметили, шелушится краска и отваливается штукатурка.
Работы велись не так давно, в 2016 году, но фасад дома уже не соответствует нормам. Все указывает на то, что подрядчик допустил строительные ошибки и производственный брак, выполняя капитальный ремонт.
- Деффекты покрасочного и штукатурного покрытия, которые нашлись в жилом доме №5 по улице Партизанской после капитального ремонта, устранить невозможно, - сообщили в ведомстве.
В связи с этим, прокурор направил в районный суд иск с требованием провести повторные ремонтные работы. По решению судьи подрядчик и субподрядчик заново проведут работы на фасаде дома и устранят вссе недочеты.