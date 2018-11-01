2018-11-01T14:51:18+03:00
Общество

В псковском проекте «Губернаторский дневник» вышел бланк за октябрь

Отличники могут вырезать его из еженедельника «Комсомольская правда»
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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Нарядный октябрьский купон уже в свежем номере "Комсомолки".Нарядный октябрьский купон уже в свежем номере "Комсомолки".Фото: Владимир Кольцов
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В Псковской области в шестой раз проходит акция «Губернаторский дневник». По ее итогам, в конце учебного года, 12 отличников отправятся в гости к главе региона Михаилу Ведерникову.

Чтобы стать победителем и быть приглашенным на встречу необходимо отлично учиться и по итогам триместра свои оценки вписывать в бланки, а затем отправлять их в редакцию «Комсомолки».

В свежем номере еженедельника опубликован бланк за октябрь.

Принимать их будут по итогам триместра комплектом. За осень (сентябрь, октябрь, ноября) - до 15 декабря 2018 года.

В редакции сопоставят полученные данные, оценки лидеров еще раз сверят с администрациями школ, которые они представляют. И после этого будут названы 4 сильнейших ученика в группах: 2-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы, «победители прошлых лет».

КСТАТИ

Партнером проекта выступает компания «Ростелеком».

Партнер проекта "Губернаторский дневник".

Партнер проекта "Губернаторский дневник".

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