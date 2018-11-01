В псковском проекте «Губернаторский дневник» вышел бланк за октябрь
В Псковской области в шестой раз проходит акция «Губернаторский дневник». По ее итогам, в конце учебного года, 12 отличников отправятся в гости к главе региона Михаилу Ведерникову.
Чтобы стать победителем и быть приглашенным на встречу необходимо отлично учиться и по итогам триместра свои оценки вписывать в бланки, а затем отправлять их в редакцию «Комсомолки».
В свежем номере еженедельника опубликован бланк за октябрь.
Принимать их будут по итогам триместра комплектом. За осень (сентябрь, октябрь, ноября) - до 15 декабря 2018 года.
В редакции сопоставят полученные данные, оценки лидеров еще раз сверят с администрациями школ, которые они представляют. И после этого будут названы 4 сильнейших ученика в группах: 2-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы, «победители прошлых лет».
КСТАТИ
Партнером проекта выступает компания «Ростелеком».
Партнер проекта "Губернаторский дневник".
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