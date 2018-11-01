Для федеральных дорог Псковской области заготовлено больше 40 тысяч тонн противогололедных материалов

СЕГОДНЯ 15:01 2018-11-01T15:01:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорожные службы готовы к зимней расчистке трасс федерального значения, которые проходят по территории Псковской область. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», все материалы для обработки дорог от заледенения приготовлены.

По Псковскому региону проходит четыре федеральные трассы, протяженностью в 752 километра.

- На сегодняшний день можно говорить о стопроцентной готовности к зиме. Около 1 тысячи кубических метров песка, порядка 10,5 тысяч тонн технической соли, примерно 21 тысяча тонн песко-соленой смеси и более 8 тысяч тонн соли с антислеживателем. На дорожные работы выделено 120 единиц техники, - сообщили в ведомстве.

Рейд по псковским подрядным организациям прошел еще в начале осени. Проверялись объемы и качество противогололедных материалов.

В компании также напоминают, что при чрезвычайных ситуациях на трассах можно обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу