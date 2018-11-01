В Пскове 51-летняя женщина пыталась украсть из магазина шоколад и посуду

СЕГОДНЯ 15:11 2018-11-01T15:11:55+03:00

Сотрудники Росгвардии быстро откликнулись на сигнал тревоги и прибыли на место происшествия, чтобы задержать псковичку. Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Пскове вневедомственная охрана задержала женщину, которая пытался обокрасть магазин. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления Росгвардии, тревожное сообщение поступило на пульт дежурного из магазина на Рижском проспекте.

Женщина хотела украсть с прилавка посуду и несколько плиток шоколада. Подозрительное поведение заметили продавцы торговой точки. Они незаметно вызвали вневедомственную охрану и стали ждать.

Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую. Пойманной с поличным оказалась 51-летняя жительница областного центра. Женщину передали в ближайшее отделение полиции для дальнейших разбирательств.

КСТАТИ

В ведомстве напоминают, что за кражу на сумму больше тысячи рублей, но не превышающую две с половиной тысячи рублей, злоумышленника можно привлечь к административной ответственности. Если сумма украденного больше двух с половиной тысяч рублей, то вору грозит уголовное наказание.