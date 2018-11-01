2018-11-01T16:47:54+03:00
Звезды

В Пскове откроется выставка Сальвадора Дали

В экспозицию вошла почти полная серия иллюстраций к «Божественной комедии» Данте Алигьери
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Псковичи и гости города смогут увидеть иллюстрации Сальвадора Дали к "Божественной комедии" на расстоянии вытянутой руки. Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области.Псковичи и гости города смогут увидеть иллюстрации Сальвадора Дали к "Божественной комедии" на расстоянии вытянутой руки. Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области.
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В псковской галерее «ЦЕХ» откроется выставка печатной графики Сальвадора Дали. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе театрально-концертной дирекции, на мероприятии представят почти всю коллекцию иллюстраций известного художника к «Божественной комедии» Данте Алигьери.

- Посетители увидят 78 ксилографий (гравюра на дереве - Ред.) величайшего художника двадцатого века,- сообщили в дирекции. - Кроме того, в экспозицию вошли два его оригинальных карандашных рисунка.

Выставка откроется 8 ноября в 18 часов и продлится больше месяца. В день открытия вход бесплатный, в остальные дни посещение по билетам.

СПАВКА «КП»

Дали получил заказ на создание этой коллекции к юбилею Данте от правительства Италии. Однако в обществе это вызвало недовольство. Скандальный испанский художник, по их мнению, не должен был принимать участие в проекте. Заказ отменили, но Дали не остановил работу. И только спустя 13 лет он обнародовал свою коллекцию.

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