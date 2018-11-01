2018-11-01T18:06:13+03:00
Общество

Псковской области предоставят шесть миллионов евро в рамках программы «Россия - Латвия»

Благодаря сотрудничеству стран в нашем регионе реализуется четыре проекта
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
На средства гранта власти Псковской области реализуют 4 проекта.На средства гранта власти Псковской области реализуют 4 проекта.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

В рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» Псковской области предоставят шесть миллионов евро. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковского региона, грантовые средства пойдут на исполнение четырех проектов.

- Благодаря этому в областном центре произойдут изменения. Псков обеспечат чистой водой, реконструируют усадьбу Н.А. Беклешева, а в центре города построят кольцевой веломаршрут, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в Печорском районе улучшат инфраструктуру пропускного пункта «Брунишево» и сделают дорогу в Лавровской волости. Изменения коснутся и других пунктов пропуска на государственной границе с Латвией. В ведомстве также отметили, что в планах программы обустроить два веломаршрута протяженностью в 7 и 13 километров.

Из областного бюджета также выделяются обязательные десять процентов как вклад в общее дело. Ежегодно планируется инвестировать по 14 миллионов рублей на внешнеэкономические проекты в рамках госпрограммы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24