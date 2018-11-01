2018-11-01T20:32:50+03:00
Общество

Будущих новоселов приглашают в Тур по новостройкам Пскова

10 ноября они побывают в четырех жилых комплексах города
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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В туре по новостройкам, возможно, вы найдете квартиру своей мечты.В туре по новостройкам, возможно, вы найдете квартиру своей мечты.Фото: Владимир Кольцов
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Тур по новостройкам собирает желающих выбрать квартиру в новеньких многоэтажных домах Пскова. 10 ноября читатели «Комсомольской правды - Псков» отправятся в четыре жилых комплекса:

- ЖК «Европа» (Венская, 3 и Пражская 8/12);

- ЖК «Образцовый квартал» (Крестки, 7);

- ЖК «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10);

- «Пятый элемент» (Инженерная, 110).

Дома расположены в разных уголках города, а потому путешествие обещает стать интересным и ярким, а участники Тура смогут сравнить и микрорайоны, и сами здания. Здесь и Запсковье, и ближнее Завелиье, и дальнее Завеличье.

Представители компании-застройщика не только проведут экскурсии по новостройкам, и покажут квартиры, но и ответят на все вопросы будущих новоселов. Можно будет оценить качество используемых для строительства материалов, оговорить возможные конструктивные изменения в планировке будущих квартир на этапе строительства дома, и даже уточнить возможность отделки будущего жилья подрядчиком. Конечно же, в чем еще одно преимущество Туров по новостройкам, на месте обсуждаются выгодные условия оплаты.

КОНКРЕТНО

Тур по новостройкам состоится 10 ноября. Отъезд от редакции «Комсомольской правды - Псков» (Пароменская, 21/33) в 11.00.

Записаться в поездку по новым кварталам можно по телефону (8112) 702-042.

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