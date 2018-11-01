Будущих новоселов приглашают в Тур по новостройкам Пскова
Тур по новостройкам собирает желающих выбрать квартиру в новеньких многоэтажных домах Пскова. 10 ноября читатели «Комсомольской правды - Псков» отправятся в четыре жилых комплекса:
- ЖК «Европа» (Венская, 3 и Пражская 8/12);
- ЖК «Образцовый квартал» (Крестки, 7);
- ЖК «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10);
- «Пятый элемент» (Инженерная, 110).
Дома расположены в разных уголках города, а потому путешествие обещает стать интересным и ярким, а участники Тура смогут сравнить и микрорайоны, и сами здания. Здесь и Запсковье, и ближнее Завелиье, и дальнее Завеличье.
Представители компании-застройщика не только проведут экскурсии по новостройкам, и покажут квартиры, но и ответят на все вопросы будущих новоселов. Можно будет оценить качество используемых для строительства материалов, оговорить возможные конструктивные изменения в планировке будущих квартир на этапе строительства дома, и даже уточнить возможность отделки будущего жилья подрядчиком. Конечно же, в чем еще одно преимущество Туров по новостройкам, на месте обсуждаются выгодные условия оплаты.
КОНКРЕТНО
Тур по новостройкам состоится 10 ноября. Отъезд от редакции «Комсомольской правды - Псков» (Пароменская, 21/33) в 11.00.
Записаться в поездку по новым кварталам можно по телефону (8112) 702-042.
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