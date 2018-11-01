Под Псковом задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в совращении несовершеннолетней девочки

1 Нояб. 20:36 2018-11-01T20:39:18+03:00

Недалеко от Пскова нашли мужчину, который находился в федеральном розыске за насилие над девочкой. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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В Псковской области нашли мужчину, который был в федеральном розыске. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета по Псковской области, разыскивался он за развратные действия в отношении несовершеннолетнего ребенка.

Как выяснилось, преступление произошло в одной из деревень Струго-Красненького района. Злоумышленник привел девочку в баню, где он и совершил по отношению к потерпевшей развратные действия. Заподозрив неладное, мама ребенка поспешила к парилке и застала мужчину за совращением ее 12-летней дочки.

- Во избежание законного наказания злоумышленник скрылся от полиции и его объявили в федеральный розыск, - сообщили в ведомстве.

Нашли мужчину только спустя три месяца под Псковом. Он прятался в одном из заброшенных домов. Задержанным оказался 52-летний мужчина без определенного места жительства. Раньше он уже имел проблемы с законом и отбывал наказание в тюрьме.

В настоящее время преступника изолировали от общества на время следствия.