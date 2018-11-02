Двух псковичей накажут за содержание наркопритона

СЕГОДНЯ 10:01 2018-11-02T10:01:00+03:00

Злоумышленники регулярно предоставляли свое жилье другим людям для употребления в нем наркотиков

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Двух псковичей ждет наказание за содержание наркопритона. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, супружеская пара дружелюбно предоставляла свою квартиру людям, чтобы им было где употреблять наркотики.

Городской суд рассмотрел уголовное дело. Злоумышленников огбвинили в хранении наркотиков и предоставлении жилья для употребления незаконных веществ.

- Суд признал их виновными в обоих случаях, - сообщили в ведомстве.

Как выяснилось, супруги на протяжении года водили к себе домой знакомых. Там они свободно и беспрепятственно употребляли наркотики. Кроме того, супруг тоже принимал наркотики. Он собирал дикорастущий опийный мак, приносил его домой и изготавливал из него наркотическое средство.

Супругам, 43-летнему мужчине и его 26-летней подруге, грозит два года лишения свободы в исправительной колонии строго режима.