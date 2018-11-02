2018-11-02T11:00:51+03:00
Звезды

Спектакль Псковского драмтеатра впервые номинировали на «Золотую маску»

«Река Потудань» выдвинута сразу в шести номинациях
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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"Река Потудань" делит третье место по числу номинаций с тремя другими постановками, в том числе и МХТ имени Чехова. Фото: Псковский драмтеатр."Река Потудань" делит третье место по числу номинаций с тремя другими постановками, в том числе и МХТ имени Чехова. Фото: Псковский драмтеатр.
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Смелый спектакль «Река Потудань» Псковского театра драмы номинирован на национальную театральную премию России «Золотая маска». Это событие произошло впервые за всю историю театра. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе государственного комитета Псковской области по культуре, спектакль выдвинули сразу в шести номинациях.

- Выдвижение на соискание столь значимой премии означает, что в начале следующего года артисты псковской труппы поедут в столицу. В Москве они выступят на фестивале «Золотая маска», где покажут свой спектакль жюри премии, - сообщили в ведомстве.

«Река Потудань» - реалистическая повесть Андрея Платонова. В основу сюжета легла любовная история бывшего красногвардейца Никиты и студентки медицинской академии Любы.

- В сущности, герои Платонова балансируют по этой жизни, словно идут по топкому льду реки Потудане. А режиссер псковского спектакля Сергей Чехов как будто видит и события, и героев сквозь призму равнодушной воды, - сообщила театральный критик Наталья Каминская.

КСТАТИ

«Золотая маска» - самая почетная награда для театров. Ее вручают с 1993 года.

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