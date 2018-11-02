Спектакль Псковского драмтеатра впервые номинировали на «Золотую маску»
Смелый спектакль «Река Потудань» Псковского театра драмы номинирован на национальную театральную премию России «Золотая маска». Это событие произошло впервые за всю историю театра. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе государственного комитета Псковской области по культуре, спектакль выдвинули сразу в шести номинациях.
- Выдвижение на соискание столь значимой премии означает, что в начале следующего года артисты псковской труппы поедут в столицу. В Москве они выступят на фестивале «Золотая маска», где покажут свой спектакль жюри премии, - сообщили в ведомстве.
«Река Потудань» - реалистическая повесть Андрея Платонова. В основу сюжета легла любовная история бывшего красногвардейца Никиты и студентки медицинской академии Любы.
- В сущности, герои Платонова балансируют по этой жизни, словно идут по топкому льду реки Потудане. А режиссер псковского спектакля Сергей Чехов как будто видит и события, и героев сквозь призму равнодушной воды, - сообщила театральный критик Наталья Каминская.
КСТАТИ
«Золотая маска» - самая почетная награда для театров. Ее вручают с 1993 года.