2018-11-02T12:43:13+03:00
Общество

В деревне Портянниково построят детский сад на 120 мест

Работы должны закончиться до сентября 2019 года
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Ориентировочная стоимость строительства – 84 миллиона рублей. Средства выделят из муниципального бюджета из федеральных субсидий.Ориентировочная стоимость строительства – 84 миллиона рублей. Средства выделят из муниципального бюджета из федеральных субсидий.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В деревне Портянниково Псковского района планируют построить новый детский сад. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковского региона, здание садика рассчитано на 120 мест.

Строительство нового дошкольного учреждение будет проходить по адресу: улица Александровский проезд, дом 4. Оно вместит шесть групп. По 20 детей – в каждой. На первом этаже разместятся детки ясельного возраста, от двух месяцев. На втором этаже – три группы более взрослых детишек, возраста – до семи лет.

– Ориентировочная стоимость строительства – 84 миллиона рублей. Средства выделят из муниципального бюджета из федеральных субсидий. Работы завершатся до сентября 2019 года, – сообщили в ведомстве.

В администрации также отметили, что возведение нового детского сада осуществится в рамках госпрограммы «Развитие и образование. Основная цель программы – повысить доступность дошкольного образования путем создание дополнительных мест.

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