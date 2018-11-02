В Великих Луках нашли подозреваемую в краже бытовой техники из съёмной квартиры

СЕГОДНЯ 13:29 2018-11-02T13:29:31+03:00

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В Великих Луках сотрудники полиции задержали квартиросъёмщицу, которая подозревается в краже вещей из арендованной ею квартиры. Подозреваемая – 24-летняя безработная судимая местная жительница. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, эту гражданку уже разыскивала полиция. Возможно, предположительная злоумышленница участвовала и в других правонарушениях.

– По факту этой квартирной кражи возбудили уголовное дело. Из помещения вынесли газовую плиту, стиральную машину, а также холодильник, – сообщили в ведомстве.

Эксперты уже оценили вещи, которые исчезли из квартиры, в 28 тысяч рублей в сумме. Кроме того, в ведомстве отметили также, что истинный злоумышленник мог выкрасть все предметы за несколько раз. Преступление произошло в жилом доме на улице Ботвина с августа по 30 октября. Сотрудники полиции обнаружили и задержали, когда проводили ряд специальных мероприятий.