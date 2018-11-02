2018-11-02T13:33:07+03:00
Происшествия

Из-за угрозы взрыва эвакуированы педагоги и учащиеся Псковского политехнического колледжа

В спецслужбу поступил анонимный звонок о подозрительном предмете в учебном заведении
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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В связи с сообщением о странном предмете эвакуировали студентов и преподавателей псковского колледж . Фото: Даниил Кольцов.В связи с сообщением о странном предмете эвакуировали студентов и преподавателей псковского колледж . Фото: Даниил Кольцов.
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В Пскове 2 ноября сорваны занятия в политехническом колледже. Учащиеся и преподаватели выведены из здания. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, такие меры приняли из-за анонимного звонка, поступившего в спецслужбы.

- Около часа назад на пульт дежурного поступило сообщение о подозрительном предмете в стенах здания. Спецслужбы приняли необходимые меры по предотвращению чрезвычайной ситуации. Людей эвакуировали в соседнее здание. Колледж обследуют на наличие угрозы, - сообщили в ведомстве.

К зданию колледжа стянуты спецмашины МЧС, полиции и скорой помощи, ФСБ. В здании работают кинологи. На данный момент территория колледжа оцеплена.

Очевидцы взволнованы происходящим. В социальных сетях люди строят предположения и делятся догадками. Большинство считают, что это ложная тревога и не стоит переживать. А некоторые всерьез обеспокоены.

Личность звонившего устанавливается.

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