Из-за угрозы взрыва эвакуированы педагоги и учащиеся Псковского политехнического колледжа
В Пскове 2 ноября сорваны занятия в политехническом колледже. Учащиеся и преподаватели выведены из здания. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, такие меры приняли из-за анонимного звонка, поступившего в спецслужбы.
- Около часа назад на пульт дежурного поступило сообщение о подозрительном предмете в стенах здания. Спецслужбы приняли необходимые меры по предотвращению чрезвычайной ситуации. Людей эвакуировали в соседнее здание. Колледж обследуют на наличие угрозы, - сообщили в ведомстве.
К зданию колледжа стянуты спецмашины МЧС, полиции и скорой помощи, ФСБ. В здании работают кинологи. На данный момент территория колледжа оцеплена.
Очевидцы взволнованы происходящим. В социальных сетях люди строят предположения и делятся догадками. Большинство считают, что это ложная тревога и не стоит переживать. А некоторые всерьез обеспокоены.
Личность звонившего устанавливается.