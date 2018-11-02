В Пскове за невыплату зарплаты у предприятия арестовали тягач

СЕГОДНЯ 15:08 2018-11-02T15:08:06+03:00

Если задолженность не погасить в скором времени, то тягач выставят на торги. Фото: Александр ГЛУЗ

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Псковская организация задолжала сотруднику около 400 тысяч рублей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области, для взыскания задолженности пришлось арестовать имущество предприятия.

После того, как пскович длительное время не получал зарплату, он обратился за помощью к судебным приставам. Против предприятия-должника возбудили исполнительное производство.

– Добровольно организация не выплачивала долг. Тогда мы подвергли взысканию денежные счета фирмы, – сообщили в ведомстве.

Но и эта мера не сильно помогла. В результате удалось взыскать только 10 тысяч рублей от общего размера долга в 400 тысяч. В этой связи сотрудники ведомства установила, что в собственности у организации есть тягач. Транспорт арестовали и описали с приблизительной стоимостью в 400 тысяч рублей.

Если задолженность не погасить в скором времени, то тягач выставят на торги. Средства от продажи пойдут в счет погашения долга.