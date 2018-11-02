2018-11-02T15:52:16+03:00
Происшествия

В Псковской области задержали террориста

Иностранца остановили при попытке пересечения государственной границы
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Ранее мужчине уже выносилось постановление, на основании которого ему запрещается въезд в страну.Ранее мужчине уже выносилось постановление, на основании которого ему запрещается въезд в страну.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Себежском районе на многостороннем пограничном пункте пропуска «Бурачки» пограничники задержали иностранного гражданина. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, возможно, мужчина имеет отношение к террористической деятельности.

Иностранца задержали при попытке пересечения государственной границы. Он направлялся на территорию России из стран Евросоюза. Этот задержанный – 36-летний гражданин одной из республик Средней Азии.

– Предположительно гражданин имеет отношение к деятельности международных террористических организаций. В том числе и тех, которые действуют на территории Сирии, – сообщили в ведомстве.

Ранее мужчине уже выносилось постановление, на основании которого ему запрещается въезд в страну. При повторной попытке перейти на территорию России нарушителю грозит уголовная ответственность.

В ведомстве также отметили, что при обнаружении подозрительных предметов или лиц необходимо сообщить об этом по телефону доверия.

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