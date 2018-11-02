Угроза взрыва в Псковском политехническом колледже не подтвердилась

СЕГОДНЯ 16:17 2018-11-02T16:17:02+03:00

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Учащиеся и преподаватели Псковского политехнического колледжа № 14 могут вернуться к занятиям. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, звонок оказался ложным, опасения не подтвердились.

Более 150 студентов и педагогов были эвакуированы из здания. Специалисты и кинологи со служебной собакой тщательно обследовали все помещения учебного учреждения на предмет угрозы взрыва. Посторонних вещей не обнаружено – оцепление сняли.

Со слов одной из учениц, оставшиеся занятия отменили, а студентов отпустили домой. После праздников учащиеся смогут спокойно вернуться к занятиям.

В настоящее время работает следственно-оперативная группа. Личность злоумышленника устанавливается.

СПРАВКА «КП»

Как стало известно, сигнал поступил на пульт дежурной части от анонимного мужчины, который сообщил, что в политехническом колледже №14 в доме №12 по улице Олега Кошевого находится инородный предмет. На месте происшествия были задействованы все спецслужбы.