За нападение с ножом на товарищей житель Пскова получил 4 года колонии

СЕГОДНЯ 17:41 2018-11-02T17:41:57+03:00

Как стало известно, происшествие произошло на дне рождения одного из товарищей подсудимого Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Пскове суд назначил 32- летнему мужчине, обвиняемому в нападении с ножом на коллег по работе, около четырёх лет колонии общего режима. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, между тремя приятелями возник конфликт, который закончился дракой. Самого агрессивного товарища обвинили в умышленном причинении вреда здоровью двум своим знакомым.

– Как стало известно, происшествие произошло на дне рождения одного из товарищей подсудимого, – сообщили в ведомстве.

Между изрядно выпившими виновником торжества, нападавшим и третьим приятелем произошла драка. После этого злоумышленник покинул квартиру. Однако через короткий промежуток времени он вернулся обратно с желанием отомстить.

Когда открылась дверь, подсудимый около пяти раз ударил потерпевшего ножом в живот, в область груди, а также повредил товарищу кисть и бедро, чем причинил тяжкий вред здоровью. На этом подсудимый не остановился. Пройдя в квартиру, он нанес не менее двух таких ударов, в область живота и поясницы, ещё одному приятелю.