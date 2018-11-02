2018-11-02T20:11:23+03:00
Общество

В свет вышел свежий номер псковского глянцевого журнала «Свадебный переполох»

Распространять его будут бесплатно, но только в ЗАГСах Псковской области
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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К сожалению, найти на прилавках магазинов журнал не получится, найти его можно только в ЗАГСах.К сожалению, найти на прилавках магазинов журнал не получится, найти его можно только в ЗАГСах.Фото: Владимир Кольцов
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Свежий номер ежегодного глянцевого журнала для молодоженов «Свадебный переполох» вышел в свет. Он создается в Пскове и предназначен для жителей Псковской области, решивших зарегистрировать свой брак. Как рассказала главный редактор издания Ирина Потапова, свет увидел седьмой номер журнала.

- На этот раз на обложке финалистка телепроекта «Голос» Анастасия Спиридонова. Она – уроженка Великих Лук, и именно на родной земле сыграла свою свадьбу. В августе 2018 года Анастасия вышла замуж за своего одноклассника. Подробности ищите на страницах журнала, - рассказала Ирина Потапова. – От имени всего творческого коллектива хотелось бы выразить слова благодарности Анастасии и ее команде за возможность рассказать читателям «Свадебного переполоха» удивительную историю любви, историю рождении семьи.

По традиции в номере женихи и невесты отыщут массу полезной информации: где купить наряд и кольца, заказать авто и арендовать зал для банкета, кто может все это украсить, организовать торжество, провести веселый вечер.

- Номер не поступит в свободную продажу, найти его можно будет только в ЗАГСах Псковской области, - уточнил главный редактор издания.

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