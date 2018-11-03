В Псковской области в День народного единства пройдут около 270 мероприятий

СЕГОДНЯ 11:53 2018-11-03T16:47:07+03:00

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В Псковской области в российский государственный праздник День народного единства пройдут более 270 приуроченных к нему мероприятий. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в каждом городе, районе региона – собственная торжественная программа.

– Жителей ждут народные гулянья, выставки, концерты, интересные акции, конкурсы, – сообщили в ведомстве. – Каждый сможет найти себе развлечение по вкусу.

Кроме того, в ведомстве уточнили также, что псковичи смогут посетить такое крупное праздничное мероприятие, как «Россия нас объединяет». Начнётся оно 4 ноября на Октябрьской площади, в полдень. Там выступят самые отличившиеся псковские солисты и творческие коллективы. Кроме того, на этом самом месте жители города смогут посетить и большую ремесленную ярмарку.

В Великих Луках одно из основных действий праздника начнётся тоже в 12.00. По улицам будут шествовать трудовые коллективы, ветераны, школьники и студенты, представители молодежных организаций и объединений. Когда шествие закончится, на главной площади состоится праздничный митинг, а после – концерт.

КОНКРЕТНО

О том, как изменится движение автобусов, читайте здесь - ссылка.

СПРАВКА «КП»

Праздник День народного единства, символ единения и возрождения страны, проходит в честь событий 1612 года. Тогда народное ополчение, управляемое Кузьмой Минином и Дмитрием Пожарским, освободило Москву от польских захватчиков. Праздник стали отмечать с 2005 года.